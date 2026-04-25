Oštre kritike na račun američkog predsednika Donalda Trampa odjeknule su sa ruske državne televizije, gde su analitičari bez zadrške komentarisali njegovu ulogu u sukobu sa Iranom.

Tokom emisije „Mesto susreta“, grupa stručnjaka otvoreno je napala Trampovu strategiju, optužujući ga da vodi politiku bez jasnog pravca i da pokušava da zadrži imidž pobednika dok se situacija na terenu komplikuje.

„Potapaju ga u Ormusu“

Novinar Maksim Jusin izazvao je najviše pažnje tvrdnjom da Tramp gubi kontrolu nad dešavanjima.

– Ne obraćajte pažnju na njegove reči. Njegove izjave se okreću za 180 stepeni – rekao je Jusin.

Dodao je da američki predsednik pokušava da se izvuče iz sukoba, ali bez gubitka političkog kredibiliteta.

– On želi da izađe iz ovog sukoba, ali i da sačuva obraz. Predstavlja sebe kao pobednika, makar na društvenim mrežama. Iranci mu to ne dozvoljavaju. Oni ga potapaju u vode Ormuskog moreuza – naveo je.

„Svet živi u njegovoj glavi“

Komentari su dodatno zaoštreni kada je Jusin ocenio da globalna situacija zavisi od Trampovih odluka na način koji smatra opasnim.

– Prava tragedija je što ceo svet počinje da živi u mozgu jednog starca – rekao je, dodajući da Tramp pokušava da opravda poteze u „virtuelnom svetu koji je sam stvorio“.

Strah od rasta cena i političkog pritiska

Stručnjak za međunarodne odnose Aleksej Naumov ocenio je da Tramp balansira između političkog pritiska i ekonomskih posledica.

– Ne želi rast cena nafte i goriva, jer to direktno utiče na birače. Ali još manje želi poniženje. Da bi to izbegao, spreman je na radikalne poteze – rekao je.

Iran bez motiva za pregovore

Politički analitičar Andrej Sidorčik istakao je da Iran nema interes da pomogne Trampu da izađe iz krize.

– Teheran deluje u sopstvenom interesu i nema razlog da mu olakša poziciju – naveo je.

Rok koji se približava

U međuvremenu, Tramp se suočava i sa vremenskim pritiskom. Prema američkom Zakonu o ratnim ovlašćenjima, predsednik može koristiti vojnu silu bez odobrenja Kongresa najviše 60 dana.

Taj rok u slučaju sukoba sa Iranom ističe početkom maja, što dodatno komplikuje situaciju u Vašingtonu, gde još nema jasnog odgovora šta sledi.