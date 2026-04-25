Državljanka Holandije poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Јajce - Donji Vakuf, kod mjesta Vinac, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Policiji u Јajcu prijavljena je saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil "golf", kojim je upravljao H. K. (77), i motocikl koji je vozio holandski državljanin (68), koji je tom prilikom lakše povređen.

Holandska državljanka (63) koja je smrtno stradala bila je suvozač na motoru.

Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske uprave Јajce.

Saobraćaj se tokom uviđaja odvijao naizmenično jednom saobraćajnom trakom.

