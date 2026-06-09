Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21.45 sati u Ulici Rifata Burdževića u Novom Pazaru, na početku naselja Selakovac, a u njoj su povređena dva tinejdžera od 17 godina.

Na snimku nesreće se vide dramatični trenuci sudara motocikla i autobusa. Prema dostupnim informacijama, motociklom je upravljao D. A. (17), dok se na mestu suvozača nalazio L. Z. (17).

Udarac je bio silovit, a nakon kontakta s autobusom motocikl je završio pod njegovim zadnjim delom.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći koje su povređene tinejdžere transportovale u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda. Prema prvim informacijama, mladići nisu životno ugroženi.

Nesreća u Novom Pazaru

Dosadašnji rezultati istrage ukazuju da je jedan od mogućih uzroka nezgode neprilagođena brzina kretanja motocikla uslovima na putu. Nezvanično se saznaje da mladići u trenutku nesreće nisu nosili zaštitne kacige.

Takođe, utvrđeno je da vozač nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Saobraćajna policija je privremeno oduzela motocikl radi veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Alo/Sandžak Danas

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