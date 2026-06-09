Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21.45 sati u Ulici Rifata Burdževića u Novom Pazaru, na početku naselja Selakovac, a u njoj su povređena dva tinejdžera od 17 godina.

Na snimku nesreće se vide dramatični trenuci sudara motocikla i autobusa. Prema dostupnim informacijama, motociklom je upravljao D. A. (17), dok se na mestu suvozača nalazio L. Z. (17).

Udarac je bio silovit, a nakon kontakta s autobusom motocikl je završio pod njegovim zadnjim delom.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći koje su povređene tinejdžere transportovale u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda. Prema prvim informacijama, mladići nisu životno ugroženi.

Dosadašnji rezultati istrage ukazuju da je jedan od mogućih uzroka nezgode neprilagođena brzina kretanja motocikla uslovima na putu. Nezvanično se saznaje da mladići u trenutku nesreće nisu nosili zaštitne kacige.

Takođe, utvrđeno je da vozač nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Saobraćajna policija je privremeno oduzela motocikl radi veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Alo/Sandžak Danas

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