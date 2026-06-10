Policija u Podgorici uhapsila je dve maloletnice starosti 15 i 14 godina zbog sumnje da su izvršile krivično delo zlostavljanje na štetu jedne maloletne ženske osobe. Sumnja se da su joj u blizini osnovne škole zadale više udaraca u predelu glave, dok su dve druge maloletnice događaj snimale telefonom.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, sumnja se da su maloletnice 8. juna 2026. godine, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale oštećenu i prema njoj se ophodile na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predelu glave.

Događaj su, kako se navodi, mobilnim telefonom snimale još dve maloletnice, starosti 13 i 15 godina. Policija je od njih prikupila obaveštenja, dok je, kako navode, telefon korišćen za snimanje privremeno oduzet.

Nakon prikupljenih obaveštenja od više osoba, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, prema tvrdnjama, naložio da se dve osumnjičene maloletnice uhapse zbog sumnje da su izvršile krivično delo zlostavljanje.

"Nadležni tužilac će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela u odnosu na dve maloletnice koje su snimale događaj", zaključili su u saopštenju.

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