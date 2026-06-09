Prava drama odigrala se na auto-putu u smeru od Šimanovaca ka Beogradu, nakon što su se sudarila dva kamiona, posle čega se jedan teretnjak zapalio, a plamen je ubrzo zahvatio i drugi. Kako se nezvanično saznaje, tragedija je izbegnuta jer su oba vozača uspela na vreme da napuste vozila.

U akciji spasavanja i gašenju požara učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.

- Oba vozača uspela su na vreme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku - navodi izvor.

Na mestu nesreće zabeležene su dramatične scene. Ogroman plamen i gust crni dim vidljiv je iz velike udaljenosti, a očevici su ispričali da su se čule i detonacije.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta je privremeno obustavljen kako bi nadležne službe mogle bezbedno da obave uviđaj i uklone posledice nesreće.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara se ispituju.

Alo/Kurir

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