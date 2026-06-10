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Ruska fabrika napadnuta moćnim "Flamigom"! Kruže snimci, Zelenski sve potvrdio

Ukrajinski FP-5 „Flamingo“ pogodili su vojni pogon u Čeboksariju. Takođe su pogođeni rafinerija Kujbišev i dva objekta u Vladimirskoj oblasti Ruske Federacije, prenosi ukrajinska nacionalna novinska agencija UNN.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je napade raketama FP-5 „Flamingo“, koje proizvodi ukrajinska kompanija Fire Point.

„Nastavljamo da primenjujemo ukrajinske dugometne sankcije protiv ruskih vojnih objekata i naftne industrije. Posebno, noćas su ukrajinski FP-5 ‘Flamingo’ pogodili vojni pogon u Čeboksariju, koji okupatorskoj vojsci obezbeđuje komponente za dronove i rakete. Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine na preciznosti!“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama, pa dodao:

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"Flamingo" iznad Rusije

U noći sa utorka na sredu, ukrajinske snage su izvele niz napada dronovima i raketama na mete duboko na ruskoj teritoriji.

Prvi snimak ukrajinske krstareće rakete FP-5 Flamingo koja leti iznad Rusije pojavio se na društvenim mrežama.

Konkretan snimak prikazuje raketu kako leti ka kompleksu VNIIR-Progres, oko 1.150 kilometara od granice.

Raketa je teška šest tona i proizvodi je odbrambena kompanija Fajer Point, a ukrajinske snage su je retko koristile, samo nekoliko puta od prošlog leta, sa nešto češćom upotrebom od novembra 2025. godine. Raketa domaće proizvodnje, koju je predsednik Volodimir Zelenski ranije nazvao najuspešnijom raketom Ukrajine, opremljena je bojevom glavom od 1.150 kilograma i ima deklarisani domet od 3.000 kilometara.

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"Pogodili smo ruski tanker!" Gori u Crnom moru, oglasila se Vojska Ukrajine

Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker „West Horizon“ u Crnom moru, tvrdi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Kako je precizirano, pogođeno je plovilo iz ruske "flote u senci" koje se koristilo za transport nafte i naftnih derivata radi zaobilaženja međunarodnih sankcija.

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, potvrđeno je oštećenje elisno-kormilarskog sistema broda, prenosi Ukrinform.

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Zelenski preko milijardera poslao poruku Putinu: Ovog džokera u rukavu je čuvao dugo

Ukrajinski predsednik je potvrdio izveštaje britanskih medija da se krajem maja u Kijevu sastao sa bivšim vlasnikom fudbalskog kluba Čelsi, gde je ruski magnat ponudio da izvesti Kremlj o izgledima za mir.

Zelenski je rekao da je Abramovič doneo poruku da Rusi „žele da razumeju šta smo spremni da uradimo“. Zauzvrat, dobio je zadatak da Putinu kaže da je Zelenski otvoren za sastanak licem u lice „u bilo kom trenutku“.

Moskva nije negirala postojanje diplomatskog kanala, ne navodeći ime posrednika. Putin je u petak rekao da se sastao sa „jednim od predstavnika naših poslovnih krugova“, dodajući da biznismen nije delovao u zvaničnom svojstvu.

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Ukrajinske snage napale objekte luke Mariupolj, koja je pod ruskom kontrolom

Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su 2022. godine zauzele ruske snage, a u udaru je oštećena energetska i upravljačka infrastruktura luke, kao i objekti koji su obezbeđivali logističke operacije, saopštile su Ukrajinske oružane snage. Kao rezultat napada, luka je ostala bez struje, a mogućnost Rusije da koristi Mariupolj kao logistički centar je značajno ograničena, navodi se u saopštenju Oružanih snaga Ukrajine za bespilotne letelice objavljenom na Fejsbuku, koje prenosi Ukrinform. Zbog pretnji od ukrajinskih dronova, uvedena su ograničenja na prevoz putnika na auto-putu kroz Mariupolj. Kako je saopšteno, Rusija koristi tu luku za vojnu logistiku, kao i za ilegalni izvoz ukrajinskog žita, uglja i metala u Rusiju.

Harkov bio meta 26 ruskih napada tokom noći i jutra

Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima, u kojima su povređene četiri osobe, među kojima i jedno dete, izjavio je šef Harkovske regionalne državne administracije Oleg Sinegubov.

"U zoru, neprijatelj je izveo 26 udara bespilotnim letelicama na Harkov. Holodnogorski okrug je bio pod masovnim napadom", rekao je Sinegubov.

Prema njegovim rečima, napadi ruskih dronova izazvali su požare.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Napadnut Sevastopolj

Ukrajinski dron oštetio je u napadu zgradu u kojoj se nalazi panorama "Odbrana Sevastopolja 1854-1855", saopštio je danas guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

"Naše vojne i mobilne vatrogasne ekipe odbijaju još jedan napad ukrajinskih oružanih snaga na grad. Bespilotna letelica je oštetila zgradu Panorame 'Odbrana Sevastopolja 1854-1855' - krov gori, napisao je Razvožajev na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

"Opsada Sevastopolja" je naslikana panorama ruskog umetnika Franca Ruboa, koja prikazuje napad na Malahovsku bateriju 6. juna 1855. godine, tokom opsade Sevastopolja u Krimskom ratu.

"Ova zgrada je više od običnog muzeja - to je simbol otpora, pošto je više puta izdržala neprijateljske napade. Istorija se ponavlja. Tokom Druge odbrane Sevastopolja tokom Velikog otadžbinskog rata, zgrada Panorame je bila izložena masovnom bombardovanju nemačkog vazduhoplovstva", dodao je guverner.

Zelenski o pismu Putinu: Dobio sam rezultat koji mi je bio potreban

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć, tokom zajedničke konferencije za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja, da je njegova serija apela međunarodnim liderima i institucijama, uključujući otvoreno pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, dala očekivani rezultat.

"Imao sam cilj kada sam poslao pismo Putinu. Mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban", rekao je Zelenski i objasnio da je tim pismom želeo da pokaže saveznicima ko je spreman za mir a ko nije, prenosi Ukrinform.

Zelenski je rekao da je tokom meseca poslao nekoliko pisama i drugim međunarodnim faktorima i institucijama, uključujući EU, Kongres i predsednika SAD.

Ukrajina pokrenula nove napade na Moskvu i više ruskih regiona

Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, saopštile su ruske vlasti.

Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane odbile su napad četiri drona, saopštio je jutros gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Službe za vanredne situacije rade na mestu pada", napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, tokom noći i jutra oboreno je ukupno 12 ukrajinskih dronova.

Šef Čuvaške Republike Oleg Nikolajev saopštio je jutros da je Čeboksari pogođen raketnim napadom i da se broj žrtava i oštećenih objekata utvrđuje.

Naglasio je da sve službe za hitne intervencije rade na licu mesta, kao i da raketna pretnja i dalje postoji u regionu, prenosi Interfaks.

Ukrajinski napad dronom u ruskoj Vladimirskoj oblasti izazvao je požare na dva infrastrukturna objekta, izjavio je jutros guverner Aleksandar Avdejev.

"Kao rezultat napada dronom, izbili su požari na dva infrastrukturna objekta u Kamenskovskom i Aleksandrovskom okrugu", saopštio je Avdejev na društvenim mrežama.

Istakao je da u napadu nema žrtava i da Ministarstvo za vanredne situacije i Ruska nacionalna garda rade na licu mesta. Dronovima je tokom noći napadnut i Novokujbiševsk u Samarskoj oblasti.

Rusi stežu obruč oko Konstatinovke! Pritiskaju sa svih strana, ključni putevi presečeni

Ukrajinske snage u Konstantinovki suočavaju se sa sve većim pritiskom, dok ruske trupe presecanjem ključnih puteva snabdevanja dodatno učvršćuju kontrolu oko grada, navode izveštaji.