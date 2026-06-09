Dva kamiona sudarila su se danas oko 15.30 na auto-putu u blizini naplatne rampe "Šimanovci".
Posle žestokog udarca jedan od teretnjaka se zapalio, a potom je plamen zahvatio i drugi.
Vatra se veoma brzo širila tako da je praktično bio zahvaćen ceo smer ka Beogradu i saobraćaj je obustavljen.
Ogroman stub gustog crnog dima bio je vidljiv kilometrima daleko, a očevici navode da su se čule i detonacije.
Kako se nezvanično saznaje, tragedija je izbegnuta jer su oba vozača uspela na vreme da napuste vozila.
Posledice sudara i požara su katastrofalne jer su u potpunosti uništena oba kamiona, kao i teret koji su prevozili.
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