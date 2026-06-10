Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da Moskva neće ignorisati, kako je navela, sve dublje uključivanje Kanade u vojnu pomoć Ukrajini.

Prema njenim rečima, Rusija namerava da objavi adrese objekata u Kanadi za koje smatra da su deo proizvodnog lanca bespilotnih letelica namenjenih ukrajinskim snagama.

Zaharova je istakla da Rusija zadržava pravo na "adekvatan odgovor", naglašavajući da Moskva takve objekte ne posmatra kao obične fabrike, već kao deo vojne infrastrukture.

Kanada sve dublje uključena

Kanada je od početka sukoba jedan od najbližih saveznika Kijeva, pružajući vojnu, finansijsku i političku podršku. Poslednjih meseci posebna pažnja usmerena je na razvoj i proizvodnju dronova i sistema za njihovu zaštitu.

Prema ruskom tumačenju, zapadne fabrike koje učestvuju u proizvodnji ili sklapanju takvih sistema postaju deo šire vojne infrastrukture povezane sa ukrajinskim frontom.

Lavrov: Zapad je uništio evropsku bezbednost

U međuvremenu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da je Zapad "sahranio" evropski sistem bezbednosti napuštanjem ključnih sporazuma o kontroli naoružanja.

On smatra da NATO i Evropska unija pokušavaju da predstave Rusiju kao jedini izvor nestabilnosti, dok istovremeno povećavaju vojnu proizvodnju i podršku Ukrajini.

Dronovi postali glavno oružje

Bespilotne letelice poslednjih meseci imaju sve značajniju ulogu u ratu. Koriste se za izviđanje, navođenje artiljerije, ali i za napade na energetska postrojenja, skladišta i vojne ciljeve duboko iza linija fronta.

Ukrajina je pojačala udare dronovima na ruske regione, dok Moskva nastoji da odgovornost proširi i na države koje učestvuju u proizvodnji i isporuci takvih sistema.

Ruska poruka Kanadi, smatraju analitičari, ima mnogo širi cilj - da upozori sve zapadne zemlje koje učestvuju u vojnoj pomoći Kijevu da njihova uloga neće ostati neprimećena.

Ukoliko Moskva zaista objavi spisak lokacija u Kanadi, to bi moglo da dovede do nove diplomatske krize između dve zemlje i dodatno pojača tenzije između Rusije i Zapada.