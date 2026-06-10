Dve godine nakon smrti sina, Debi Dankan i dalje čuva njegov telefon napunjen i redovno pregledava uspomene koje su ostale sačuvane na njemu. Njena ispovest ponovo je privukla pažnju javnosti uoči godišnjice smrti njenog sina Džeja Slejtera, čiji je nestanak na Tenerifima 2024. godine izazvao ogromno interesovanje medija širom sveta.

Devetnaestogodišnji Džej nestao je tokom odmora na Tenerifima, a nakon višenedeljne potrage pronađen je mrtav. Istraga je pokazala da je stradao nakon pada tokom dugog pešačenja kroz nepristupačan teren.

Majka mladića priznaje da joj je godišnjica njegove smrti izuzetno teška, kao i činjenica da bi njen sin danas imao 21 godinu.

„Imam i Džejev telefon. Trudim se da uvek bude napunjen. Sedim i gledam njegove uspomene na društvenim mrežama. Smejem se njegovim smešnim snimcima, a onda zaplačem kada vidim kakav je bio mladić. Pomislim samo - kolika šteta“, rekla je Debi.

Ona je zadržala gotovo sve sinovljeve stvari, preuredila njegovu sobu i često u njoj provodi vreme pokušavajući da sačuva uspomene na njega.

Pored bola zbog gubitka, porodica se suočila i sa brojnim teorijama zavere i uvredama na internetu nakon Džejeve smrti. Debi ističe da su komentari na društvenim mrežama dodatno otežali period žalosti, zbog čega se uključila u inicijative koje imaju za cilj suzbijanje internet zlostavljanja i uznemiravanja porodica žrtava.

„Šta god da sam rekla ili uradila, bilo je izloženo kritikama. To je neverovatno bolno za svakoga ko prolazi kroz ovakav gubitak“, poručila je ona.

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