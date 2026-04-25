Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu u Sedreniku u Sarajevu, danas se predao policiji.

Prema ranijim saznanjima Avaza i sinoćnjim objavama, u pucnjavi su ranjena braća Nihad i Nedim Livnjak.

Sinoć je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić potvrdila da su dve povređene osobe prevezene u bolnicu, gde se utvrđivao stepen njihovih povreda.

Podsećamo, Almer Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu.

