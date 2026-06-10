Živinice je danas potresla još jedna teška nesreća na radu.

- Danas, 10.06.2026. godine, oko 10.20 sati, PS Živinice prijavljeno je da je jedno lice palo sa visine, sa objekta u izgradnji. Na mesto događaja upućena je patrola policije PS Živinice, navodi prijave su potvrđeni, a dežurni lekar Doma zdravlja Živinice je na mestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenog u firmi koja je izvodila radove na objektu - navodi se u saopštenju MUP-a TK.

O tragediji je upoznat dežurni kantonalni tužilac, koji je izašao na mesto događaja i rukovodio uviđajem koji će izvršiti istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu KUIP TK-a, kao i stručno lice.

Utvrđuju se sve okolnosti pod kojima se desila pogibija, a prema uputstvima dežurnog tužioca.

Alo/Dnevni avaz

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