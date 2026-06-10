Jedna takva, do sada najveća u proteklih trideset godina, otkrivena je sasvim slučajno u dubinama pećine podno veličanstvene planine Velež. Ono što je započelo kao obična turistička šetnja, pretvorilo se u pronalazak istorijskog i opasnog podzemnog arsenala iz Drugog svjetskog rata.

Sve je počelo kada je strani turista iz Velike Britanije uočio sumnjiv predmet u blizini pećine i odmah alarmirao nadležne službe. Sudbina je htela da se poznati fotograf iz Jablanice, Dženad Džino, nakon završenog terenskog snimanja susretne sa timom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) koji je krenuo u provjeru lokacije. Vođen avanturističkim duhom, Džino se pridružio akciji, ni ne sluteći kakvoj će senzaciji prisustvovati.

Na dubini od oko 40 metara, unutar mračnih i nepristupačnih pećinskih kanala, ekipa je najprije locirala italijansku minobacačku granatu Brixia, kalibra 45 milimetara. Međutim, pravi istorijski triler počinje tek nekoliko trenutaka kasnije. Prilikom detaljnijeg pregleda prostora mobilnim telefonom, pažnju im je privukao njemački signalni metak skriven u jednom od bočnih udubljenja.

"Ušli smo dublje u jedno od tih manjih udubljenja, svojevrsnih prirodnih džepova, i ostali u potpunom šoku. Čitava jedna podzemna prostorija bila je doslovno prepuna neeksplodirane municije", prepričava Džino ovo nevjerovatno iskustvo.

Nakon brze i profesionalne reakcije "A tima" FUCZ-a iz Mostara, opasni teret je bezbedno izvučen na površinu. Konačni bilans prebrojavanja ostavio je u čudu i same stručnjake: pronađeno je više od 730 različitih ubojnih sredstava, uključujući italijanske granate Brixia, francuske Brandt granate od 60 mm, teške projektile kalibra 75 mm, kao i mnoštvo ručnih bombi i pripadajućih upaljača.

Prema rečima dugogodišnjeg pirotehničara FUCZ-a, Ivice, ovo predstavlja zvanično najveće jedinstveno otkriće neeksplodiranih ubojnih sredstava u Bosni i Hercegovini još od 1999. godine, odnosno od samog osnivanja njihovog tima. Podzemni arsenal je decenijama bio tiha prijetnja, savršeno konzerviran u vlažnom planinskom ambijentu.

I dok je zahvaljujući hrabrosti i stručnosti pripadnika FUCZ-a pećina danas potpuno očišćena, bezbedna i spremna za buduće istraživače i posetioce, iza svega ostaje veo tajne. Da li je ovo bilo skriveno partizansko skladište koje je vihor rata ostavio u zaboravu, ili je municiju sklonio neko od meštana u poslijeratnim godinama? Odgovor na ovu istorijsku zagonetku planina Velež će verovatno zauvek zadržati za sebe.