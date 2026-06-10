- Još jednom skrećem pažnju rukovodilaca specijalnih službi i svih agencija za sprovođenje zakona na potrebu jačanja kako antiterorističke bezbednosti, tako i, uopšte, bezbednosti u celom obrazovnom, socijalnom i infrastrukturnom sistemu. Molim vas da što pre sprovedete odgovarajući posao - rekao je lider Rusije na sastanku sa članovima ruske vlade.

Takođe, Putin je posebno naredio snagama bezbednosti da pojačaju bezbednost u obrazovnom sistemu.

Na sastanku vlade naložio je službama bezbednosti da zaštite dečja rekreativna područja tokom letnjeg raspusta, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Naši protivnici ne prezalažu se od terorističkih napada, uključujući i napad na studentski dom Pedagoškog fakulteta u Starobelsku", istakao je Putin.

Takođe će se nastaviti velika modernizacija infrastrukture za dečju rekreaciju. Predsednik Rusije je takođe pozvao preduzeća da ulažu u njen razvoj.

Pored toga, predsednik Rusije je predložio da se razgovara o pomoći porodicama sa decom.

„Važno je da porodice mogu brzo i lako da dobiju dodatnu podršku od države“, napomenuo je on.

Vlasti ne samo da strogo ispunjavaju sve svoje društvene obaveze, već i uvode nove mere podrške, naglasio je Putin.

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