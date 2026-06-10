Odbegli stanovnik Novalje Duško Roganović zvanično je osumnjičen da je organizovao ubistvo stanovnika Nikšića Predraga Peda Pejovića u maju 2018. godine, a za taj zločin je trebalo da odgovara krajem 2020. godine, ali Specijalno državno tužilaštvo smatra da ga je istraga spasila, jer su optuženi bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, njegov zamenik Saša Čađenović, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović i operativac Petar Lazović.

Posle punih osam godina, Odeljenje specijalne policije i Specijalno državno tužilaštvo rasvetlili su ubistvo Pejovića, koji je ubijen 2. maja 2018. godine, nakon što je eksplozivna naprava aktivirana ispod automobila u blizini njegove kuće u Trebješkoj ulici u Nikšiću.

SDT sumnja da je zločin organizovao visokopozicionirani član kavačkog klana, Duško Roganović iz Herceg Novog, dok se veruje da su postavljanje bombe izvršili njegovi vrhovni članovi tima za specijalne operacije - Igor Bošnjak i Radovan Mujović.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je jutros da je, postupajući po krivičnoj prijavi Odeljenja specijalne policije, izdalo naredbu o sprovođenju istrage.

Protiv okrivljenih Roganovića, Bošnjaka i Mujovića pokrenut je krivični postupak zbog krivičnog dela stvaranja kriminalne organizacije jer je Odeljenje specijalne policije posumnjalo da su organizovali i izvršili ubistvo Predraga Peda Pejovića.

Nikšićan Predrag Pedo Pejović (58) poginuo je u eksploziji bombe podmetnute ispod automobila u blizini njegove porodične kuće u Nikšiću, a njegov prijatelj Dragan Damjanović, koji je vozio Reno Senik, teško je povređen. Eksplozivna naprava je aktivirana manje od minut nakon što je Pejović ušao u automobil u Trebješkoj ulici.

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