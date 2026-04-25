Atraktivna glumica Lidija Vukićević (63) redovno privlači pažnju svojim izgledom, a jednom prilikom na društvenim mrežama slučajno je objavljeno njeno izdanje bez filtera i obrade.

Na taj način pokazala je kako njeno lice zaista izgleda u sedmoj deceniji života.

U prvom planu bili su lice i vrat, a prirodan izgled odmah je pokrenuo niz komentara na mrežama.

Iako mnogi spekulišu da je njen mladalački izgled rezultat estetskih zahvata i odlaska pod nož, istina je drugačija.

-Jedino što sam radila na licu jeste tretman u vidu bockanja kojim se pospešuje rad kolagena. To kožu čini baršunastom. Osim toga, ništa više nisam radila, nikakve operacije - istakla je ona svojevremeno.

Glumica je jednom prilikom rešila da stane na kraj nagađanjima i otkrila svoju tajnu.

Prema njenim rečima, ključ lepote je u besprekornoj nezi koju praktikuje još od 18. godine, pod uticajem stroge majke koja je vodila računa o njoj i njenoj sestri, kao i zahvaljujući dobroj genetici.

Pored toga, vodi disciplinovan život, ne konzumira alkohol, ne puši i vodi računa o ishrani. Lidija ističe da na sebi nema ništa veštačko. Njena prepoznatljiva crna kosa potpuno je prirodna, obrve ne oblikuje čupanjem, a ne koristi ni veštačke nokte.

Očigledno je da Lidija izgleda odlično, zbog čega redovno dobija komplimente za liniju i ne odustaje od provokativnih i izazovnih izdanja kojima privlači pažnju na mrežama.