Čovek osuđen za brutalno silovanje i seksualni napad u Velikoj Britaniji pobegao je u Bosnu i Hercegovinu nakon što je greškom pušten iz londonskog zatvora, objavio je Bi-Bi-Si.

Bernadin Dedić, 48-godišnji biznismen koji je živeo u Ilingu, London, pušten je iz zatvora HMP Vormvud Skrabs 6. februara nakon što je sudski službenik greškom obavestio zatvor da mu je odobrena kaucija.

Prema pisanju Bi-Bi-Sija, Dedić je napustio Veliku Britaniju vozom Jurostar u roku od nekoliko sati i vratio se u rodnu Bosnu i Hercegovinu.

Tokom istrage silovanja, britanska policija mu je oduzela britanski pasoš. Međutim, Dedić je uspeo da napusti zemlju koristeći bosanski pasoš. Dedić je prethodno bio u pritvoru nakon što je optužen po devet tačaka optužnice, uključujući četiri tačke za silovanje, dve tačke za seksualni napad penetracijom, prisiljavanje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, pretnju osobi nožem u privatnom prostoru i pretnju ubistvom.

Porota ga je u utorak proglasila krivim po svih devet tačaka optužnice, ali u njegovom odsustvu. Tužilac Sajmon Sanford rekao je sudu da je Dedić izvršio napade u svojoj kući u zapadnom Londonu, ubrzo nakon što se razišao sa partnerkom.

Prema tužilaštvu, Dedić je pio velike količine crnog vina i koristio kokain pre nego što je namamio ženu u podrum.

- Kada je sišla niz stepenice, okrenula se ka stepenicama i videla ga kako drži kuhinjski nož sa crvenom drškom - rekao je tužilac.

Prišao joj je, zgrabio je i rekao da će je ubiti, a zatim i sebe.

Tužilac je izjavio da je žena bila „izuzetno uplašena“, ali je pokušala da ga smiri. Dedić joj je rekao da ako vrišti, „neće biti čuta“.

Prema postupku, Dedić je odsekao ženi odeću, a zatim je silovao i seksualno zlostavljao nekoliko sati.

Dedić se nije vratio u Veliku Britaniju da bi se suočio sa suđenjem. Prema Bi-Bi-Siju, naveo je razne izgovore, uključujući tvrdnje o srčanom udaru i povredi na skijanju.

Suđenje je prvobitno odloženo sa marta na jun nakon što je izjavio da ne može da putuje zbog povrede kolena. Međutim, početkom ovog meseca, nije se ponovo pojavio pred sudom, tvrdeći da je doživeo srčani udar u Sarajevu.

Sudija Hana Dankan je rekla da je „daleko od toga da je uverena da je doživeo srčani udar“, ali je tražila medicinsku dokumentaciju. Dan kasnije odlučeno je da će se suđenje nastaviti bez njega.

Ako se Dedić ne vrati na izricanje presude, britanske vlasti očekuju da će pokrenuti postupak ekstradicije.

Ranija ročišta su otkrila da je Dedić greškom pušten na slobodu nakon što je sudski službenik pomešao digitalne sudske zapise i pogrešno zabeležio da mu je odobrena kaucija. Zatvoru je potom poslato obaveštenje o kauciji, što je dovelo do njegovog puštanja na slobodu.

Sudija Martin Edmunds KC rekao je da su takve greške „izuzetno retke“, ali da sud slučaj shvata „izuzetno ozbiljno“ i da će biti sprovedena istraga o tome kako je došlo do propusta.

Služba za sudove i tribunale Velike Britanije pokrenula je istragu, a portparol je rekao da razumeju patnju koju takve greške mogu prouzrokovati onima koji su pogođeni.

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