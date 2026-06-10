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Američka vojska je saopštila da je završila napade na Iran, što je, kako je navela, odmazda za obaranje vojnog helikoptera Apač. Američki zvaničnik je rekao da Trampova administracija veruje da napadi neće ometati ratne pregovore.

Iranska Revolucionarna garda je saopštila da je pokrenula napade na američke ciljeve u regionu. U Bahreinu, video izgleda prikazuje bljesak svetlosti iz blizine američke baze ubrzo nakon što su se u zemlji oglasile sirene. Jordan i Kuvajt su saopštili da su presreli napade.

Eksplozije su se čule na tri strateške lokacije oko Ormuskog moreuza, objavili su državni mediji. Iranski državni emiter je izvestio da su napadi pogodili dva rezervoara vode, prekinuvši snabdevanje vodom u tom području.

Dva američka zvaničnika su rekla da je helikopter oborio iranski dron, a jedan zvaničnik je rekao da nije jasno da li je helikopter namerno ciljan. Američki bespilotni čamac spasao je dva člana posade.

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Jordan, Kuvajt i Bahrein tokom noći i jutra na meti iranskih raketa i dronova

Jordan i Kuvajt saopštili su danas da su bili mete iranskih raketa i da je njihova protivvazdušna odbrana eliminisala pretnje, dok je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je meta njihovih napada tokom protekle noći bila i američka Peta flota u Bahreinu.

Jordanska vojska je saopštila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreli i oborili pet raketa koje su bile lansirane iz Irana, prema području Al Azrak u provinciji Zarka, prenosi Al Džazira.

U saopštenju, vojska Jordana navodi da su presretanja iranskih raketa u vazduhu izazvala pad njihovih krhotina, ali da nije bilo žrtava niti materijalne štete. Dodaje se da su vojni inženjerski timovi raspoređeni kako bi obezbedili ostatke raketa i uklonili sve potencijalne eksplozivne ostatke.

SAD pokrenule uzvratne napade na Iran nakon pada helikoptera "Apač"

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran, nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter "Apač" u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju CENTCOM-a navodi se da je američka vojska "delovala u samoodbrani" i da su napadi počeli po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa.

"Misija predstavlja proporcionalni odgovor na neopravdanu iransku agresiju", navodi se u saopštenju. CENTCOM je prethodno saopštio da se američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio u blizini Ormuskog moreuza, nakon što ga je napao iranski jurišni dron šahed, a da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju, dok je Tramp poručio da je iranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad.

Iranski dron Šahid oborio američki vojni helikopter Apač kod Ormuskog moreuza

Američki helikopter "Apač" koji je pao u blizini Ormsukog moreuza pogođen je iranskim dronom, preneo je portal Aksios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Tajms prenosi da je u pitanju bio jurišni dron "Šahid".

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je iranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad.

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