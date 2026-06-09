STRAŠAN SKANDAL U HAŠKOM SUDU KOJI SUDI CELOM SVETU

Glavni tužilac seksualni zlostavljač!

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karim Kan suspendovan je nakon završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Optužbe protiv Kana prvi put su se pojavile 2024. godine, a podnela ih je službenica koja je radila za njega u sedištu suda u Hagu

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Novi paket mera namenjen pre svega penzionerima i najugroženijima

Dokaz da su Vučiću najvažniji ljudi!

Predsednik Srbije je najavio veliki paket pomoći koji će obuhvatiti čitav niz mera

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Blokaderi pokazali pravo lice

Da su na vlasti, zaveli bi teror

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Skandal u sedištu najmoćnije službe

Agent CIA ukrao 40 miliona dolara

Prilikom pretresa kuće Dejvida Raša, FBI je pronašao 303 zlatne poluge od po kilogram, milione u stranim valutama i gomilu zlatnih „roleksa“

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Srbi na meti grčke policije

Za pogrešno skretanje 350 evra

Naši zemljaci se na Tasosu proveli kao bosi po trnju

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Sahranjeni dečaci koji su se utopili na Moravi

Nerazdvojni drugari zajedno otišli i u smrt

Dečaci koje je sudbina povezala time što su prerano ostali bez majki juče ispraćeni do večne kuće

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Srpkinja poginula u Crnoj Gori