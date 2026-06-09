STRAŠAN SKANDAL U HAŠKOM SUDU KOJI SUDI CELOM SVETU
Glavni tužilac seksualni zlostavljač!
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karim Kan suspendovan je nakon završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Optužbe protiv Kana prvi put su se pojavile 2024. godine, a podnela ih je službenica koja je radila za njega u sedištu suda u Hagu
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