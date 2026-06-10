Žena (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mestu Perea, nadomak Soluna.



Nesrećna žena izvučena je iz morske vode bez svesti, a uprkos hitnoj reanimaciji i naporima lekara, u bolnici je konstatovana smrt.

Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaveštena obalska straža Soluna, kao i lekarske službe.

Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.

Pacijentkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu „Papageorgiju“ u Solunu. Nažalost, lekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.

Zasad nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu.

Ova tragedija dolazi kao ozbiljno upozorenje na samom početku letnje sezone. Lekari i turističke organizacije apeluju na sve građane, a posebno na starije osobe i hronične bolesnike, da se pridržavaju ključnih pravila bezbednosti tokom boravka na moru:

Kupanje i boravak na direktnom suncu u periodu od 11 do 17 časova strogo se ne preporučuju osetljivim grupama.

Ulazak u more direktno sa sunca, bez prethodnog postepenog rashlađivanja, može izazvati naglo skupljanje krvnih sudova i srčani udar, čak i kod osoba koje nemaju ranije dijagnostikovane bolesti.

Obavezan je odmor od najmanje dva do tri sata nakon obroka pre ulaska u more.

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