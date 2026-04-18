U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu 9. januar na području Doboja poginuo je motociklista.

- Na auto-putu na području grada Doboja, danas 18. aprila, oko 15.05, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motocikl marke "kavasaki" kojim je upravljalo lice inicijala M. K. sa područja grada Doboja.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala M. K. je smrtno stradalo na licu mesta - saopšteno je iz policije.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

