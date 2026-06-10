U blizini počasnog konzulata Crne Gore u Barseloni jutros je došlo do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba, prenosi španska "Lavanguardia".

Identitet stradalog muškarca nije poznat, kao ni to da li ovo ubistvo ima veze sa Crnom Gorom, imajući u vidu da se poslednjih meseci u Barseloni dogodilo nekoliko atentata koji su deo rata dva zavađena kotorska narko-klana.

Kako piše "Lavanguardia", jutros u 9.50 časova stanovnici, prolaznici i gosti koji su sedili na terasama kafića u ulici Balmes čuli su prasak.

- Mislili smo da je petarda ili da je pukla guma na automobilu - rekla je Laura Lopes, koja je pila kafu na jednoj uličnoj terasi.

- Okrenuli smo se i videli muškarca kako nepomično leži na zemlji - dodala je ona.

Muškarac je ubijen hicem u glavu, tačno ispred stanice Nacionalne policije, koja je u to vreme bila puna građana koji su obnavljali lične dokumente pred odlazak na godišnje odmore.

Prema policijskim izvorima, sigurnosne kamere policijske stanice zabeležile su ceo događaj. Napadač se približio muškarcu koji je hodao prema moru i iz neposredne blizine mu ispalio precizan hitac u glavu, nakon čega je žrtva pala. Brojni svedoci tvrde da su čuli samo jedan pucanj, piše RTCG.

Katalonska policija Mossos d'Esquadra odmah je pokrenula istragu.

Prvi zadatak istražilaca bio je identifikacija žrtve, a zatim potraga za počiniocem. Napadač je pobegao trčeći dok su se ljudi na ulici sklanjali u najbliže prodavnice i lokale.

Ubica je pobegao ulicom Granada del Penedès, zatim skrenuo u usku ulicu Julián Romea i stigao do trga Gal-la Placídia, gde je na klupi autobuske stanice ostavio pištolj kojim je izvršio zločin. Oružje je bilo sakriveno ispod biciklističke kacige. Tu je ostavio i svoj mobilni telefon. Nakon toga mu se gubi svaki trag, prenosi "Lavanguardia".

Policija je ogradila područje u ulici Balmes ispred policijske stanice, kao i zonu oko trga Gal-la Placídia radi osiguranja oružja korišćenog u ubistvu.

Sudska komisija, predvođena sudijom Istražnog suda broj 31 u Barseloni, pristupila je uviđaju i uklanjanju tela.

Jedan od svedoka izjavio je novinarima da je video kako se ubica prišunjao žrtvi s leđa i pucao joj u glavu. Navodno se zatim približio kako bi ispalio i drugi hitac, ali je, uverivši se da je žrtva već mrtva, odustao i pobegao s mesta zločina.

Ovo ubistvo dogodilo se samo tri dana nakon što je još jedan muškarac ubijen u naselju Marina de la Zona Franca u Barseloni i predstavlja nastavak niza nedavnih vatrenih obračuna u Kataloniji.

- Mesto zločina, koje se nalazi usred ulice svega nekoliko koraka od policijske stanice, trenutno je pod jakim policijskim obezbeđenjem. U Mossos d'Esquadra smatraju da su poslednja ubistva počinjena vatrenim oružjem povezana sa sukobom crnogorskih kriminalnih organizacija uključenih u trgovinu narkoticima. Zanimljivo je da se počasni konzulat Crne Gore nalazi upravo u istoj ulici u kojoj je danas izvršeno ovo ubistvo - navedeno je u članku lista "Lavanguardia".

Alo/Telegraf

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