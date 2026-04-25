Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban objavio je iznenađujuću odluku – neće učestvovati u radu novoformiranog parlamenta, već će se povući iz poslaničke klupe i fokusirati na reorganizaciju političke scene.

Kako je saopštio, nakon sastanka predsedništva Fidesa doneta je odluka o potpunoj transformaciji stranke, koja će se u narednim danima intenzivno sprovoditi.

– Razgovori o obnovi nacionalne strane su u punom jeku – poručio je Orban.

Vraća mandat i okreće novi list

Orban je istakao da mandat koji je osvojio kao nosilac liste Fides-KDNP pripada stranci, zbog čega je odlučio da ga vrati.

– Sada ću biti potrebniji van parlamenta, u procesu reorganizacije i jačanja naše političke snage – rekao je.

Najavio je da će nova poslanička grupa Fidesa biti formirana u ponedeljak i da će doživeti radikalne promene. Na njenom čelu biće Gergelj Guljaš.

Potpuna transformacija stranke

Orban je poručio da trenutna situacija zahteva potpuno drugačiji pristup i ljude.

– Oni koji su sada ušli u parlament nisu oni koji su nam potrebni u ovom trenutku – rekao je.

Dodao je da bi isti ljudi možda bili adekvatni u slučaju pobede, ali da opoziciona pozicija zahteva drugačije sposobnosti i novu strategiju.

Sledi kongres i nova odluka

Najavljeno je da će nacionalni kokus biti održan sledeće nedelje, dok je jesenji kongres pomeren za jun, kada će se odlučivati o budućem pravcu stranke.

Orban je naglasio da će, ukoliko dobije poverenje delegata, biti spreman da preuzme novu ulogu u transformaciji političkog pokreta.

Ovo je njegovo drugo javno obraćanje nakon izbornog poraza, a ton poruke jasno ukazuje da sledi ozbiljna rekonstrukcija Fidesa i redefinisanje političke strategije.