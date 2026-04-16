U naselju Braće Jerković sinoć je došlo do krvavog obračuna u saobraćaju u kojem je povređen Marko K. (44), vozač GSP-a.

Napadač je nakon incidenta ostavio automobil i pešice se udalio u nepoznatom pravcu.

Horor scena koja se sinoć odigrala u Ulici Braće Jerković uznemirila je građane Voždovca. Prema informacijama do kojih smo došli, verbalni sukob oko prvenstva prolaza eskalirao je u fizički napad hladnim oružjem, a potom i u pokušaj gaženja.

Sve je počelo dok je autobus na liniji 18 stajao na redovnom stajalištu kako bi putnici izašli. U tom trenutku, vozač automobila marke "citroen" preprečio je put autobusu, onemogućivši mu kretanje.

Nakon kraće verbalne rasprave, vozač "citroena" je prišao prozoru vozača autobusa i Marku K. zadao dva uboda nožem u predelu ruke.

Uprkos povredama, besni vozač autobusa izašao je iz vozila i šutnuo automobil napadača. Tada je situacija zamalo postala fatalna.

Vozač "citroena" je naglo dodao gas u nameri da pregazi Marka K.

Srećom, promašio je vozača autobusa, ali je zbog brzine izgubio kontrolu i zakucao se u parkirani automobil marke "pasat".

Nakon sudara, bahati vozač je ostavio svoje vozilo na licu mesta i pobegao pešice.

Marko K. je kolima Hitne pomoći hitno prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) gde mu je ukazana pomoć. Stepen povreda još uvek nije zvanično potvrđen, ali prema prvim informacijama, on je van životne opasnosti.

"Bilo je strašno, čula se vika, a onda je automobil snažno udario u parkirani auto. Vozač je samo istrčao i nestao u mraku pre nego što je policija stigla", navodi jedan od očevidaca za naš portal.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta i intenzivno traga za vlasnikom "citroena" čiji je identitet poznat organima reda zahvaljujući ostavljenom vozilu.

