U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu u protekla 24 sata lakše je povređeno oko pet američkih državljana i pričinjena je velika šteta na dve udarne bespilotne letelice MQ-9 Reaper, prenosi Blumberg.

Protivvazdušna odbrana Kuvajta presrela je raketu Fateh-110, ali su delovi oborenog projektila pali na vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem, rekao je izvor koji ima saznanja o tome, a koji nije želeo da bude imenovan.

Prema njegovim rečima, oko pet osoba, među kojima su bili i saradnici koji rade po ugovoru i pripadnici aktivne vojne službe, zadobilo je lakše povrede. Jedna bespilotna letelica MQ-9 Reaper je uništena, dok je najmanje jedna teško oštećena.

Vrednost jedne takve letelice iznosi oko 30 miliona dolara. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država nije želela da pruži komentar, navodi agencija.

Napad je izveden u trenutku kada SAD razmatraju sporazum o produženju primirja koje je na snazi od aprila, iako su obe strane tokom tog perioda nastavile da izvode pojedinačne napade.

Tramp je na platformi Truth Social juče napisao da je spreman da donese "konačnu odluku" o preliminarnom sporazumu, međutim, sastanak održan u Situacionoj sobi Bele kuće, koji je trajao oko dva sata, završen je bez bilo kakvog saopštenja predsednika, rekao je zvaničnik Bele kuće koji nije želeo da bude imenovan.

Blumberg navodi da je rat sa Iranom značajno iscrpeo američke zalihe skupocenog naoružanja, uključujući krstareće rakete JASSM-ER i Tomahavk, kao i rakete protivvazdušne odbrane THAAD, Patriot PAC-3 i SM-3 Block IIA. Prema poslednjem izveštaju američkog Ministarstva odbrane o operaciji "Epski bes", kako je nazvana kampanja protiv Irana, do sada je poginulo 14 Amerikanaca, dok je 409 ranjeno.