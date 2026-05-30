Pripadnici policije u Nišu uhapsili su G. G. (57) iz okoline Aleksinca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje nakon incidenta u jednom tržnom centru u ovom gradu.

Prema navodima istrage, sumnja se da je osumnjičeni 27. maja u popodnevnim časovima fizički napao četrdesetdevetogodišnju ženu, zadavši joj više udaraca. Nakon napada udaljio se sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo identifikovala i pronašla zahvaljujući intenzivnom operativnom radu.

Povređena žena prevezena je u Univerzitetsko-klinički centar u Nišu, gde joj je ukazana neophodna medicinska pomoć.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilničko ponašanje, biti priveden nadležnom tužiocu, koji će odlučivati o daljim koracima u postupku.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

BONUS VIDEO: