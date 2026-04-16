Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u sredu oko 23.00 časova u beogradskom naselju Braće Jerković.

Kako se nezvanično saznaje, došlo je do sudara dva automobila i gradskog autobusa na liniji 18.

Kako se sumnja, vozač automobila marke "pasat" izgubio je kontrolu nad vozilom, ušao u suprotan smer i tom prilikom udario u autobus i automobil marke "punto", da bi na kraju udario u betonski stub.

Vozač "pasata" pobegao je peške sa mesta udesa, dok je vozač "punta" povređen.

- Udes se dogodilo ispred mog prozora, nisam ništa čula, samo sam čula policijske sirene. Još uvek mi nije jasno kako se ovo desilo, a još strašnije mi je što je čovek ostavio auto i pobegao - govori jedan od očevidaca za medije.

Na licu mesta nalaze se policija koja vrši uviđaj, kao i ekipa Hitne pomoći.