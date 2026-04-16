Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je sporazum sa Iranom uslovljen prekidom obogaćivanja uranijuma, uklanjanjem zaliha i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Kako je naveo u video-obraćanju, Vašington redovno obaveštava Tel Aviv o toku pregovora sa Teheranom, ističući da su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država usklađeni.

"Spremni smo za svaki scenario, uključujući i mogućnost nastavka napada", poručio je Netanjahu.

Govoreći o odnosima sa Libanom, naglasio je da Izrael teži razoružanju Hezbolaha i trajnom miru, dok se vojne operacije na jugu zemlje nastavljaju, posebno u oblasti Bint Džbejl, koju je opisao kao uporište te organizacije.

Dodao je i da je Izrael odlučio da proširi svoje prisustvo u južnom Libanu prema Džabal el Šeiku, uz obrazloženje da je cilj tog poteza pružanje pomoći Druzima.