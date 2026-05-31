U videu čovek je zaustavio automobil kako bi medvedu, koji je na putu bio sa mladuncem, dao hranu.

Snimljeno je kako ovek daje medvedu hranu krot prozor kola, ali ono što je usledilo sve je ostavilo u šoku.

Medved se popeo na zadnje noge i svom snagom zatrčao ka automobilu i udario u stakla. Vozilo je izdržalo ovaj nalet, a šokirani vozač je dao gas i pobegao. Celu sneo je snimio vozač koji je bio iza, a ispod videa je navedeno:

"Hranjenje divljih životinja nije čovečnost već opasna navika. Kada se naviknemo na hranu od ljudi, one gube svoj prirodni strah, približavaju se naseljima, ulaze u sukobe i često na kraju plate glavom.

Video je iz Bugarske. Ovako izgleda kada se dobra namera pretvori u ozbiljan rizik. Divlje životinje se ne hrane, ne hvataju, niti dovode kući. Posmatraju se sa bezbedne udaljenosti. I to je jedina dobra opcija za njih"

Neverovatan video imao je i mnogo komentara. Ljudi su komentarisali čovekovu nesmotrenost i navodil da je - zaista dobro prošao.

Prirodna selekcija, glupani koji ne znaju da je medved zver nego misli da je to meda iz crtanog filma….“, navodi se u jednom od komentara.

„Ne hranite divlje životinje! Može da bude opasno", navodi se u drugom.