Tokom večernjih satu u ulici Mitrovačkoj, u blizini Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Novom Pazaru dogodio se težak incident kada je žena pala sa terase stambene zgrade.

- Žena je sa četvrtog sprata pala na balkon koji se nalazi na prvom spratu. Na lice mesta odmah su upućene policija, vatrogasci i ekipa hitne pomoći, koji su intervenisali u kratkom roku. Građani koji su se zatekli u blizini pritekli su u pomoć do dolaska nadležnih službi - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Povređena žena je potom prevezena u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde su joj konstatovani prelomi obe noge i povrede glave, prenosi portal Tri K.

Prema prvim informacijama, zadobijene povrede su opasne po život.

