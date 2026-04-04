I. P. M. (50) nalazi se u kritičnom stanju nakon što je oko 14 časova pala sa trećeg sprata zgrade u Južnom bulevaru na Vračaru.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je nesrećna žena prostirala veš prilikom čega je izgubila ravnotežu i pala kroz prozor stana u kome je živela.

- Majka I. P. M. i njena ćerka prisustvovale su jezivom trenutku. Žene su veoma potresene, a povređena žena se nalazi u veoma teškom stanju - navodi izvor blizak istrazi.

Podsetimo, jeziva nesreća dogodila se danas na Vračaru, kada je žena I. P. M. pala kroz prozor i tom prilikom zadobila povrede opasne po život.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, gde je povređenoj ukazana prva pomoć, nakon čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde su lekari započeli reanimaciju.

Prema prvim informacijama, žena je prilikom pada zadobila teške telesne povrede, uključujući prelome obe noge.

- Njeno stanje je kritično i prebačena je u crvenu zonu, a lekari se bore za njen život - dodao je izvor.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj, a istraga je u toku.

Alo/Telegraf

