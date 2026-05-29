Novopazarska Banja poslednjih godina privlači sve veći broj gostiju koji traže miran odmor, lekovite termalne izvore i pristupačne cene. Smeštena nedaleko od Novog Pazara, ova banja važi za jednu od najstarijih u Srbiji, a poznata je po izuzetno toploj mineralnoj vodi koja izbija iz nekoliko izvora.

Kako prenosi Kurir Biznis, temperatura vode na pojedinim izvorima prelazi 50 stepeni Celzijusa, zbog čega se Novopazarska Banja ubraja među najtoplije banje u zemlji. Voda se tradicionalno koristi za rehabilitaciju i tretmane kod reumatskih oboljenja, problema sa zglobovima, povreda i određenih neuroloških tegoba.

Jedna od najtoplijih banja u Srbiji

Termalni izvori predstavljaju najveći adut ove destinacije. Pored kupanja i rekreacije, mnogi posetioci dolaze upravo zbog zdravstvenih benefita koje pružaju mineralne vode. Banja je okružena prirodom i nalazi se u mirnom ambijentu, što dodatno doprinosi oporavku i odmoru.

Smeštaj za svačiji budžet

Jedan od razloga zbog kojih Novopazarska Banja privlači pažnju jesu i pristupačne cene. U privatnom smeštaju noćenje može da se pronađe već od oko 2.000 dinara, dok su apartmani i bolje opremljeni objekti nešto skuplji. Gostima su na raspolaganju i hoteli sa dodatnim sadržajima, pa svako može da pronađe opciju u skladu sa svojim budžetom.

Poznata po lekovitim svojstvima vode

Osim turista, ovu često posećuju i ljudi kojima je potreban oporavak nakon povreda ili terapija za hronične zdravstvene probleme. Dugogodišnja tradicija lečenja i rehabilitacije učinila je da Novopazarska Banja zadrži reputaciju jednog od značajnijih banjskih centara u ovom delu Srbije.

U vreme kada mnogi traže povoljnije alternative poznatim turističkim destinacijama, Novopazarska Banja predstavlja zanimljiv izbor za vikend odmor ili duži boravak. Spoj lekovite vode, prirodnog okruženja i pristupačnih cena čini je sve privlačnijom domaćim turistima.

