Mladić J. Z. (18) nalazi se u teškom stanju i lekari u UKC Vojvodina bore mu se za život nakon operativnog zbrinjavanja teških politraumatskih povreda.

On je sinoć, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, pao sa krova napuštenog objekta u Novom Sadu.

Sinoć oko 20 časova, krug bivše fabrike "Azotara" postao je poprište stravične nesreće. Povređeni mladić, koji je iz Sremske Kamenice, pao je sa visine na betonski pod prekriven ciglama, nakon čega je hitno transportovan u bolnicu.

Policiju je alarmiralo obezbeđenje kompleksa koje je prijavilo pad. Na mestu nesreće zatečena je šesnaestogodišnja tinejdžerka koja je bila u društvu sa povređenim mladićem.

Prema njenom svedočenju, njih dvoje su se popeli na krov zgrade gde su pili alkohol. Tragedija se dogodila u sekundi - mladić se navodno kretao unazad, nije primetio rupu na krovnoj konstrukciji i propao je u ambis dubok tri sprata.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine potvrđeno je da je pacijent primljen sa višestrukim teškim povredama više organa i sistema.

- Sprovedena je kompletna dijagnostika i hitno operativno zbrinjavanje. Pacijent je smešten na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola pod stalnim nadzorom lekara, ali je njegovo stanje i dalje kritično - navode iz ove ustanove.

Uviđaj na licu mesta je završen, a dalja istraga će utvrditi sve činjenice koje su dovele do ovog tragičnog događaja u napuštenom industrijskom kompleksu.

