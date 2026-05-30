Slučaj Biljane S. (38) iz sela Veliko Trnjane kraj Leskovca predstavlja jedan od najmračnijih i najbizarnijih zločina u novijoj istoriji. Ova višegodišnja porodična drama, obavijena velom laži, otkrivena je krajem juna 2022. godine na najjeziviji mogući način.

Sve je počelo kada je prijavljen nestanak Biljane S.. Nakon višednevne potrage, njeno beživotno telo pronađeno je u pomoćnom objektu (štali) u dvorištu porodične kuće. Utvrđeno je da je izvršila samoubistvo ispijanjem otrova.

Međutim, pravi šok je usledio na dan njene sahrane. Policija je, pregledajući mesto gde je Biljana pronađena mrtva, uočila improvizovani i sumnjivi pregradni zid u uglu štale. Rušenjem tog zida otkriveno je plastično bure zaliveno sa dva sloja betona i peska. U unutrašnjosti bureta nalazilo se telo njenog supruga Ivana S. (40), čiji je nestanak zvanično vođen punih tri godine.

Istraga i obdukcija su pokazale da je Ivan ubijen još 2019. godine. Biljana je detaljno isplanirala zločin. Tog dana poslala je svoju maćehu Stojanku kod rođaka, a deca takođe nisu bila kod kuće. Kada je ostala sama sa suprugom, usmrtila ga je na spavanju, nanoseći mu smrtonosne povrede oštrim predmetom (sekirom).Nakon ubistva, telo je prenela u štalu, smestila ga u bure i zabetonirala kako bi sprečila širenje neprijatnih mirisa.

Kako bi uklonila dokaze iz kuće, Biljana je spalila ili bacila tepihe, a sobu u kojoj je izvršen zločin potpuno okrečila.

Puna tri i po meseca pre ubistva, Ivan se vratio sa privremenog rada iz Rusije, što niko u selu nije znao jer ga je Biljana krila. Nakon što ga je ubila, plasirala je priču da se Ivan hitno vratio u Rusiju na posao.

Tokom tri godine, Biljana je lagala decu, rodbinu i komšije. Čak je lažirala telefonske poruke, tvrdeći da se Ivan redovno javlja, da je tamo započeo novi život i da ne može da dođe zbog problema sa dokumentima.

Komšije i rođaci su ostali u apsolutnom šoku nakon otkrića. Maćeha Stojanka je kasnije izjavila da joj je Biljana tražila pomoć oko mešanja maltera i dodavanja cigli, rekavši joj da zida prolaz kako bi sakrila "neko zlato i vredne stvari" koje je Ivan doneo. Nesrećna starica je pomagala ne znajući da zapravo učestvuje u zazidavanju leša sopstvenog zeta.

Ishod istrage Iako se u javnosti dugo spekulisalo da li je Biljana imala pomagača zbog fizičke težine samog procesa skrivanja tela, zvanična istraga Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu stavila je tačku na ove sumnje.

Prikupljeni dokazi pokazali su da je Biljana zločin izvršila potpuno sama. S obzirom na to da je jedina osumnjičena izvršila samoubistvo, krivični postupak je trajno obustavljen.