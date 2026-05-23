D. D (72), korisnik Doma starih u Podgorici, uhapšen je zbog sumnje da je korisnicu iste ustanove, udario pesnicom u glavu u nameri da joj ukrade novac, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da su podgorički policajci uhapsili D. D. (72) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

- Sumnja se da je D. D, koji je korisnik Doma starih u Podgorici, navedeno krivično delo izvršio na štetu takođe korisnice ove ustanove, na način što je istu fizički napao u nameri da joj otuđi novac, zadavši joj udarac stisnutom pesnicom u predelu glave. U daljem izvršenju krivičnog dela osumnjičeni je sprečen od strane zaposlenih u Domu starih, koji su pravovremeno reagovali i sprečili dalji napad i o navedenom obavestili policiju - navodi se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su policajci, nakon prikupljenih obaveštenja od više osoba i sprovedenih aktivnosti iz svoje nadležnosti, uhapsili osumnjičenog, koji je potom u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

