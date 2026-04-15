Grupa snaga „Sever“ ostvarila je još jedan važan uspeh na severnom delu fronta, nakon što je tokom žestokih borbi preuzela kontrolu nad selom Vovčanski Hutor u Harkovskoj oblasti. Time su ruske snage izbile iz ruku protivnika ključnu tačku koju je ukrajinska komanda planirala da iskoristi kao oslonac za prolećno-letnju ofanzivu.

Vojni analitičar i počasni vojni pilot, general-major Vladimir Popov, objašnjava da ruske snage trenutno primenjuju preventivnu taktiku kako bi unapred osujetile planove protivnika. On ističe da postoji metod koji bi mogao omogućiti brzo napredovanje i do 30 kilometara u kratkom vremenskom periodu.

Jedinice 128. odvojene motorizovane brigade iz sastava 44. armijskog korpusa, koje deluju u okviru grupe „Sever“, uspele su da potisnu ukrajinske snage iz zajedničkih borbenih grupa i potpuno preuzmu kontrolu nad naseljem. Dan ranije, ukrajinska strana pokušala je da zaustavi napredovanje koristeći elitni 48. izviđački bataljon, ali su te snage eliminisane pre nego što su uspele da utiču na tok borbi.

Prema procenama vojnih stručnjaka, borbe za Vovčanske Hutore trajale su mesecima i bile su izuzetno intenzivne. Ovo mesto imalo je veliki značaj za ukrajinsku stranu, jer je planirano kao polazna tačka za ofanzivne operacije ka bivšem administrativnom centru u regionu.

Nakon gubitka ovog uporišta, na društvenim mrežama pojavile su se brojne objave o poginulim i nestalim ukrajinskim borcima iz ovog sektora, što dodatno ukazuje na težinu borbi vođenih u tom području.

General Popov naglašava da, uprkos tvrdnjama pojedinih analitičara o velikoj ofanzivi, ovaj uspeh predstavlja pre svega snažan i efikasan preventivni udar. On dodaje da su vremenski uslovi dodatno ubrzali operacije, jer su putevi suvi i pogodni za brzo manevrisanje.

– Na severnom frontu, uključujući Harkovsku, Sumsku i Lugansku oblast, stvoreni su uslovi za aktivno kretanje rezervi. Zbog toga smo ubrzali tempo i počeli da koristimo svoj operativni potencijal – istakao je Popov.

Kao ključni zadatak navodi se uspostavljanje tampon zone, čime bi se povećala bezbednost pograničnih regiona Rusije. Istovremeno, takvo napredovanje ima i politički značaj, jer može uticati na buduće pregovore sa Kijevom.

Sa druge strane, ukrajinska vojska ne odustaje od planova. Prema dostupnim informacijama, u severnom sektoru koncentrisane su dodatne snage, uključujući jedinice sa stranim borcima i mobilisanim rezervistima. Postoje indicije da ukrajinska komanda pokušava da pripremi kontraofanzivu do maja ili juna, potencijalno usmerenu ka regionima Brjanska i Kurska.

Popov navodi da ruske snage nastoje da deluju unapred – identifikuju koncentracije protivničkih trupa i odmah ih napadaju, pre nego što budu upotrebljene. Takvi lokalni, ali precizni udari pokazali su se kao efikasan način da se protivnik dezorganizuje i oslabi.

Govoreći o daljem toku borbi, Popov ističe da se ne očekuju radikalno nove taktike, ali ne isključuje mogućnost upotrebe snažnih sredstava poput sistema „Orešnik“. U tom slučaju, potencijalne mete bile bi ključne industrijske i infrastrukturne tačke u Harkovu i okolini – uključujući železnicu, energetske objekte i komandne centre.

On dodaje da vojno-industrijski kompleks radi punim kapacitetom, u tri smene, i da postoje zalihe naoružanja koje nisu u potpunosti iskorišćene tokom zime. Ipak, ukazuje i na probleme – nedostatak ljudstva i opreme u pojedinim jedinicama, što može ograničiti mogućnost velikih proboja.

Uprkos tome, Popov smatra da su lokalni prodori i dalje realni, posebno ako se izvede koordinisan udar artiljerije i avijacije, uključujući krstareće i hipersonične rakete. U takvom scenariju, ruske snage bi mogle ostvariti značajnu prednost i brzo napredovati.

– Ukoliko reagujemo sporo, rizikujemo da ponovimo situaciju iz prošlog leta. Zato je ključno da održimo tempo i nastavimo sa preventivnim udarima – zaključio je Popov.