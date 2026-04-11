U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Novom Pazaru, poginula je devojčica Meleka R. (16), dok je njena drugarica teško povređena i nalazi se na lečenju.

Devojčice koje su na trotinetu se priključuju na glavni put, međutim, kako se vidi na snimku, automobil "folksvagen golf" je krenuo u preticanje kombija preko pune linije, neobraćajući pažnju na ostale učesnike u saobraćaju.

Taj trenunak jezivog užasa, zabeležile su nadzorne kamere.

Od siline udarca nesrećna Meleka R. je zadobila teške povrede i podlegla je povredama nakon više od dva sata borbe lekara u bolnici. Njena drugarica Džana N. (15) nalazi se na bolničkom lečenju pod budnim okom lekara.

S. M.(24) koja je vozila "golf" je uhapšena zbog sumnje da je izazvala saobraćajnu nesreću.

Objavljeno je vreme i mesto sahrane nastradale Meleke R.

BONUS VIDEO