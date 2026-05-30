Novosađanin Slobodan Tomanić (60) koji se tereti za teško ubistvo supruge Branke Popović (40) detaljno je u sudnici novosadskog Višeg suda ispričao iz svog ugla tragičnu noć. I

ako tvrdi da se ne seća šta se tačno dešavalo kobne večeri 22. aprila 2025, rekao je samo da mu je ostalo urezano da je iz kuhinje ušao u sobu, zamahnuo daskom prema glavi nevenčane supruge i čuo njen jauk.

- Najteže mi je zbog ćerke, Brankine porodice i bola koji sam naneo. To tragično veče nije smelo da se dogodi. Kajem se zbog svega, nisam imao nameru da ubijem Branku i jako mi je teško. Kajem se i sramota me je zbog svega - rekao je Tomanić, a prenosi "Dnevnik".

Opisujući porodične odnose nekoliko dana pre tragedije, kazao je da mu je Branka, uz niz pogrdnih reči rekla da je nekulturan i alkoholičar, kao i da ne želi više da ga vidi. Zabranila mu je da vodi njihovu ćerku u vrtić.

- Nisam ulazio u raspravu sa njom, ali sam izlazio iz stana i na klupi plakao jer me je emotivno pogađalo što ne dozvoljava ni da kupam dete, iako me dozivalo iz kupatila - rekao je Tomanić napominjući da je mislio da je to ženin revolt i da će je proći.

Ispričao je i da bi uveče, kada su ostajali sami u sobi, Branka odbijala bilo kakav dijalog u vezi njihovog zajedničkog života, kao i da ga je potpuno ignorisala.

Sestra sada pokojne Branke koja je sa suprugom, nakon porodične tragedije, preuzela starateljstvo nad Brankinom i Slobodanovom ćerkom rekla je da je devojčica sada dobro, ali da je po dolasku kod njih imala noćne more.

- Simulirala je pokrete udaraca, a na svojim igračkama je bojicama, flomasterima i šminkom ostavljala crvene mrlje i uvijala lutke u papirne maramice i brisala. To je trajalo neko vreme. Dete je sada dobro, konsultujemo se sa stručnjacima, radi se sa njom – ispričala je sestra ubijene žene.

Istakla je da je Branka bila brižna majka koja je brinula o ćerki, vodila je na putovanja i da nikada nije videla da je udarila devojčicu. Dodala je i da ostaje pri onome što je izjavila u tužilaštvu i da se pridružuje krivičnom gonjenju.

Iako privilegovan svedok, brat okrivljenog je kazao da nikada nije prisustvovao situaciji da je Branka bila neprijatna prema Slobodanu ili devojčici.

Da je Branka bila predivna majka, i da je vodila računa o devojčici i vodila je svuda sa sobom, pred sudskim većem je rekao i svedok M. Đ, poznanik ubijene žene. Napomenuo je i da se žalila što Slobodan stalno pije i sramoti je, ali da ga je volela i tako se prema njemu i ophodila.

Naredno ročište je zakazano je za 20. jun kada bi trebalo da budu saslušani svedoci i veštaci.

Nož pred ćerkom

Stravičan zločin dogodio se u Vojvođanskoj ulici broj 3, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na Grbavici. Okrivljeni je nožem više puta ubo vanbračnu suprugu. U trenutku zločina, navodno, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari, koji su mogli samo da konstatuju smrt žene. Inače, u ovoj porodici nije bilo prijave nasilja, a oni koji su ih poznavali kažu da su delovali skladno.

