Eksperti Ujedinjenih nacija osudili su danas izraelsko bombardovanje Libana kao "nezakonitu agresiju i neselektivnu vojnu kampanju", saopštio je danas Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

"Ovo nije bila samoodbrana već očigledno kršenje Povelje UN, namerno urušavanje izgleda za mir i uvreda za multilateralizam i međunarodni poredak zasnovan na UN", navodi se u saopštenju eksperata svetske organizacije, prenosi Rojters.

Izrael je izveo seriju najtežih smrtonosnih napada na Liban od izbijanja sukoba sa Hezbolahom prošlog meseca, a samo 8. aprila u izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je više od 250 ljudi.

(Tanjug)