Džek Bisko (37) pronašao je svoju ćerku Džejmi-Li Bisko (19) mrtvu na podu spavaće sobe u petak uveče u mestu Lidern Roding u engleskom Eseksu. Tinejdžerku je nasmrt izujedala ženka psa - kućni ljubimac porodice, a skrhani otac je otkrio šta je prethodilo tragediji koja je zavila porodicu u crno.

Kada se Bisko vratio iz prodavnice zatekao je svoju ćerku bez svesti između kreveta i noćnog stočića. Dok je pokušao da joj pruži prvu pomoć, kuja je napala i njega i odgrizla mu deo uva.

Policija je brzo stigla na adresu, ali je tinejdžerka proglašena mrtvom na licu mesta, a ugriz psa za vrat bio je koban. Policija je preuzela ženku psa - sedmogodišnjeg mešanca hrta po imenu Šaj - zajedno sa njenim štencima.

Džek je porodičnog psa opisao kao "najumiljatiju kuju" i ćerkinu "najbolju prijateljicu".

- Mislio sam da mogu svoj život da poverim tom psu, a on je uzeo život moje ćerku - rekao je nesrećni otac za britanski "San".

On je upozorio da ne postoji rasa psa koja je sama po sebi opasna, budući da je u ovom slučaju reč o mešancu koji nije na "crnoj listi" za mnoge ljude, poput američkog staforda terijera.

- Ne znam kako da nastavim dalje. Ona je bila moje jedino dete - dodao je Džek.

Bisko je uhapšen pod sumnjom da je bio odgovoran za psa koji je bio opasno van kontrole i izazvao povredu sa smrtnim ishodnom, a potom je u subotu uveče pušen na slobodu, posle plaćanja kaucije, preneo je "Dejli mejl".

Džek Bisko, dreser konja, kupio je kuju Šaj kada je imala samo sedam nedelja.

- Šaj je bila njihov kućni ljubimac sedam godina i nikada, pre tragičnog incidenta, nije pokazivala znake agresije. Džejmi-Li je bila najljubaznija i najlepša mlada osoba koja je svakome htela da pomogne. Volela je život i svoju porodicu, a najviše svog tatu Džeka - napisala je njena tetka Marija na stranici "GoFundMe" gde građani prikupljaju novac za sahranu tinejdžerke.

Istraga o slučaju koji je potresao britansku javnost biće nastavljena.

- Naši detektivi nastavljaju da rade danonoćno kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo, a specijalizovani službenici i dalje pružaju podršku porodici Džejmi-Li - rekao je pomoćnik načelnika policije Stjuart Huper.

