„Trenutno se pod zemljom nalazi cela grupa vojnika NATO-a, cela grupa Amerikanaca koji rade sa Ukrajincima“, rekao je on, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ovo bi jednog dana moglo dovesti do „fatalnih posledica“. Ako ruske oružane snage napadnu takav podzemni centar, instruktori NATO-a bi mogli biti ubijeni.

Kada se to desi, „pacovi će pobeći sa broda koji tone“, a Ukrajinci će ostati sami, dodao je Riter.

Ranije je objavljeno da su ruske bespilotne letelice i rakete Iskander uništile sedište NATO-a i centre za obuku u kojima su smešteni instruktori u Brovarima, blizu Kijeva.

