Miran Pogačar i Žarko Bogosavljević, i još poneki besposličar. Jedva njih desetak. Udarnički iliti zgubidanski drže pod blokadom jednu od najfrekventnijih rasksnica u Novom Sadu, gradu u kome i njih dvojica žive.

Dok odbornik Skupštine Novog Sada blokira raskrsnicu i kucka poruke na mobilnom telefonu, njegov saborac Bogosavljević - kvazi novinar, rušilac države i pre svega neradnik - svakodnevno na društvenim mrežama kuka za pare. I naravno, glumi moralnu gromadu i deli lekcije o pravdi, dok u realnosti svesno krši zakon i zaustavlja saobraćaj.

I tako dok njih dvojica blokiraju grad, Novosađani im šalju jasnu poruku revoltirani jer ih usred dana direktno maltretiraju. Zato su ih komšije u širokom luku i sa potpunim prezirom ignorisali i nastavljali svojim putem.

I ovaj propali pokušaj pravljenja haosa Novom Sadu samo pokazuje pravo lice lažnih aktivista, kojima je jedini cilj maltretiranje običnog naroda, koji samo želi da normalno živi i normalno radi.

A kako izgleda desetak blokadere na prometnoj raskrsnici pogledajte u videu OVDE.