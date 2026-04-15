Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona izvršio je uviđaj u stanu u zeničkom naselju Blatuša, u kojem je danas pronađeno telo novinarke Radio-televizije Zenica A. H., rođene 1978. godine - potvrdila je Feni portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović.

Radi se o novinarki Almi Huskić, koja već skoro tri decenije radi u toj televizijskoj kući.

- Uviđajnim radnjama nisu utvrđene povrede na telu koje bi upućivale na zaključak da je smrt nastupila nasilnim putem. Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva ZDK, biće obavljena i obdukcija tela, koje je pronađeno oko 12.15 sati. Obdukcija će, verovatno, biti obavljena u toku sutrašnjeg dana, kada bismo trebali imati utvrđen i tačan uzrok smrti - najavila je portparolka Ekinović.

