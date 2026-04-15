U zeničkom naselju Blatuši, jutros je pronađeno beživotno telo žene inicijala H.A., rođene 1978. godine.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o poznatoj voditeljki, dugogodišnjoj zaposlenoj na RTV Zenica.

Portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović rekla je za "Avaz" da su policijski službenici izašli na lice mesta odmah po prijavi tragedije, te da su u toku istražne radnje.

- Na licu mesta je pronađeno beživotno telo ženske osobe inicijala H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđajnih radnji i preduzimanja drugih potrebnih mera i radnji, biće poznato više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti - rekla je ona.

Dodala je da će javnost biti blagovremeno informisana nakon što budu poznati rezultati obdukcije i okončane sve istražne procedure.

