Sedamnaestogodišnji M. G. uhapšen je zbog sumnje da je u četvrtak oko 20 časova, nakon žestoke porodične svađe i tuče u porodičnoj kući u Šumskoj ulici u Bečeju, lišio života svog oca Jovana G. (54).

Tinejdžer je sam pozvao policiju i prijavio zločin, a mediji otkrivaju šokantne detalje sa lica mesta i svedočenje osumnjičenog maloletnika.

Prema nezvaničnim saznanjima, dežurnoj službi policije javio se upravo sedamnaestogodišnji M. G., koji je prijavio da se potukao sa ocem i priznao da postoji velika verovatnoća da ga je ubio.

Kada je patrola stigla na adresu u Šumskoj ulici, zatekla je jeziv prizor.

- Kada je policija došla na mesto ubistva, osumnjičeni M. G. je bio vidno uznemiren i potpuno krvav. Imao je tragove krvi na glavi i na desnoj ruci - objašnjava izvor blizak istrazi u ubistva Bečeju a prenose mediji.

"Pokušao sam da ga smirim polugom na vratu"

Sagovornik medija dodaje da je maloletnik odmah pripadnicima MUP-a opisao kako je došlo do sukoba, pokušavajući da opravda svoje postupke.

- Ispričao je da se prvo posvađao sa ocem, nakon čega ga je pretukao. Bukvalno je policajcima rekao: "Možda sam ga udavio". Prema njegovim rečima, nakon što je udario oca, čovek je pao na pod, a osumnjičeni je tada navodno pokušao da ga smiri tako što mu je napravio polugu na vratu. Tvrdio je da u tom trenutku nije bio siguran da li ga je time usmrtio – ističe sagovornik a prenose mediji.

Policija je telo nesrećnog Jovana G. (54) pronašla na podu u hodniku porodične kuće, okrenuto na bok.

Na lice mesta su odmah poslate patrole i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Nesrećni čovek je podlegao povredama na licu mesta, pa reanimacija nije bila moguća.

Maloletni M. G. je odmah lišen slobode, a prema najnovijim informacijama iz istrage, određen mu je pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.