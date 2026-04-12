



Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se razbijen izlog, uništen nameštaj i staklo razbacano po ulici, pa čak i po automobilima parkiranim ispred salona. U jednom frizerskom salonu u Jagodini došlo je do snažne eksplozije koja je potpuno demolirala lokal, a prema tvrdnjama vlasnice – uzrok je bio osveživač za vazduh.

Vlasnica lokala je javno navela da je do eksplozije došlo upravo zbog osveživača za vazduh, koji je, kako tvrdi, eksplodirao u prostoru salona.

Srećom, u ovom slučaju nije bilo povređenih, ali je materijalna šteta velika.

Iako se ovakvi proizvodi svakodnevno koriste i smatraju bezazlenim, u određenim uslovima mogu predstavljati ozbiljan rizik, naročito ako su izloženi toploti ili oštećenju, jer aerosol proizvodi sadrže zapaljive supstance i njihova nepravilna upotreba može dovesti do incidenata.