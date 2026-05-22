Kapitanji je naveo tokom posete fabrici MOL-a u Tisaujvarošu da je jedna osoba poginula u eksploziji, dok je jedna teže povređena, a sedam lakše, preneo je Index.hu.

"Mobilna laboratorija za slučajeve vanrednih situacija stigla je na lice mesta i vrši merenja. Za sada nisu izmerene koncentracije opasnih materija iznad granične vrednosti", rekao je Kapitanji.

Prema njegovim rečima, vojna bolnica takođe je spremna da primi povređene iz Tisaujvaroša. U fabrici mađarske naftne kompanije MOL danas je došlo do eksplozije u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije.

"Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povređenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće", saopšteno je iz kompanije za portal 444.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da nisu potrebne mere javne zaštite i obećao da će nastaviti da obaveštava jasnost o razvoju događaja, dok je Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen saopštila da okolno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi "Mađar nemzet".

Portparol Nacionalne službe hitne pomoći Pal Đerfi rekao je za MTI da su vozila hitne pomoći izašla na lice mesta po protokolu za masovnu nesreću, gde su stigla tri spasilačka helikoptera i brojne spasilačke jedinice.

MOL Petrohemija je hemijski centar grupe koji proizvodi etilen i propilen koristeći naftu i dizel ulje koje zatim prerađuje u polietilen niske, srednje i visoke gustine i polipropilen. Polietilen je najčešća vrsta plastike, dok polipropilen ima širok spektar primene koji se koristi u tehnologiji pakovanja, tekstilnoj industriji, proizvodnji kancelarijskog materijala, laboratorijske i automobilske opreme.