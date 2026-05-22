Jedna osoba je poginula, a nekoliko drugih je teško povređeno. Ministar energetike Ištvan Kapitanji je na putu ka licu mesta zajedno sa Žoltom Hernadijem, predsednikom i izvršnim direktorom MOL-a, objavio je premijer Peter Mađar na Fejsbuku u petak ujutru.

Prema saopštenju MOL-a, eksplozija se dogodila tokom ponovnog pokretanja jedinice Olefin 1 na lokaciji MOL Petrolhemije. Nesreća je pod istragom.

U objavi na Fejsbuku, Tisaujvaroši Hronika je obavestila stanovnike da je, prema preliminarnim informacijama, eksplozija uključivala piro-benzin. Prema podacima organa za upravljanje vanrednim situacijama, eksplozija ne predstavlja pretnju za stanovnike. Fotografije priložene uz objavu prikazuju gust crni dim.

David Dojčak, portparol za upravljanje vanrednim situacijama u županiji Boršod-Abauj-Zemplen, rekao je za MTI da je gašenje požara u toku i da je na lice mesta poslata mobilna laboratorija.

MOL-ov petrohemijski kompleks u Tisaujvarošu obuhvata integrisanu proizvodnju olefina (etilen i propilen), proizvodnju plastike (polieten i polipropilen), pogon za sintetičku gumu i fabriku poliola otvorenu 2024. godine.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da nisu potrebne mere javne zaštite i obećao da će nastaviti da obaveštava jasnost o razvoju događaja, dok je Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen saopštila da okolno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi Nemzet.

Portparol Nacionalne službe hitne pomoći za MTI Pal Đerfi je rekao da su kola hitne pomoći izašla na lice mesta po protokolu za masovnu nesreću, gde su stigla tri spasilačka helikoptera i brojne spasilačke jedinice.

MOL Petrohemija je hemijski centar grupe koji proizvodi etilen i propilen koristeći naftu i dizel ulje koje zatim prerađuje u polietilen niske, srednje i visoke gustine i polipropilen. Polietilen je najčešća vrsta plastike, dok polipropilen ima širok spektar primene koji se koristi u tehnologiji pakovanja, tekstilnoj industriji, proizvodnji kancelarijskog materijala, laboratorijske i automobilske opreme.