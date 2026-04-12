Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD započeti blokadu Ormuskog moreuza i presretanje brodova u međunarodnim vodama, nakon što su, kako navodi, pregovori sa Iranom u Pakistanu propali zbog odbijanja Teherana da odustane od nuklearnog programa.

On je, u objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, najavio da će američka mornarica "odmah započeti proces" blokade svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, uz obrazloženje da Iran onemogućava slobodnu plovidbu tvrdnjama da su u moreuzu postavljene mine.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države će presretati svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo, kako je naveo, "nezakonitu taksu" Iranu, upozoravajući da takvi brodovi "neće imati bezbedan prolaz".

Tramp je dodao da će američke snage započeti i operacije uništavanja mina za koje tvrdi da ih je Iran postavio u moreuzu, ističući da takve aktivnosti predstavljaju "svetsku ucenu".

"Nijedna država, a posebno Sjedinjene Američke Države, neće pristati na ucenu", poručio je Tramp.

On je naveo da postoji mogućnost da se u budućnosti uspostavi režim slobodne plovidbe, ali da Iran to, navodno, trenutno sprečava.

Predsednik SAD upozorio je da će svaki napad iranskih snaga na američke ili civilne brodove biti snažno uzvraćen, dodajući da Iran "zna kako da okonča ovu situaciju", koja je, prema njegovim rečima, već imala teške posledice po tu zemlju.

Tramp je naveo i da su pregovori sa Iranom trajali gotovo 20 časova i da je postignuta saglasnost o većini pitanja, ali ne i o ključnom, odnosno nuklearnim ambicijama Teherana. "Jedina tačka koja je zaista važna, nuklearna, nije dogovorena", naveo je Tramp.

Tramp je ocenio da je Iran pretrpeo značajne gubitke u vojnim kapacitetima, uključujući mornaricu, vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, što je povezao sa, kako je naveo, nuklearnim ambicijama Teherana.

On je istakao da je Iran obećao otvaranje Ormuskog moreuza, ali da to nije učinio, što je, kako je naveo, izazvalo globalnu nesigurnost, poremećaje i zabrinutost među državama i brodovlasnicima.

"Ko bi preuzeo rizik da plovi ako postoji mogućnost da su mine postavljene", naveo je Tramp.

Američki predsednik je rekao da su ga o toku pregovora detaljno informisli potpredsednik SAD Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džered Kušner.

Pregovori su, kako je naveo, održani u Islamabadu uz posredovanje pakistanskih zvaničnika, feldmaršala Asima Munira i premijera Šebaza Šarifa, koje je Tramp opisao kao "izuzetne lidere".

Prema njegovim rečima, američki predstavnici su tokom razgovora razvili korektan odnos sa iranskom delegacijom, koju su činili predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči i Ali Bageri, ali da to nije uticalo na ishod pregovora. "Uprkos korektnim odnosima, iranska strana je ostala nepopustljiva po pitanju nuklearnog programa", naveo je Tramp.

On je ponovio dugogodišnji stav da Iranu neće biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

"Iran nikada neće imati nuklearno oružje", zaključio je Tramp.

Višečasovni pregovori delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu u subotu nisu doveli do mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, nakog čega je potpredsednik SAD Džej Di Vens sa ostatkom američke delegacije napustio Pakistan, kao i iranska delegacija.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vitkofom i Kušnerom, Vens je rano jutros potvrdio da nakon 21-časovnih mirovnih pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspeli da postignu sporazum o okončanju rata, iako je američka delegacija, kako je naveo, došla u dobroj veri i spremna na fleksibilnost.