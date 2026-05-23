„Spasilačke akcije su i dalje u toku. Broj žrtava se još uvek utvrđuje“, izvestio je CCTV, dodajući da se devet osoba i dalje vodi kao nestalo.

Ne zna se koliko je ljudi ostalo zarobljeno u rudniku u provinciji Šansi.

Ranije je državna novinska agencija Sinhua izvestila da su nivoi ugljen-monoksida „prekoračili granice“ unutar rudnika uglja Liušenju u gradu Čangži.

Ugalj je ključni izvor energije u Kini, napajajući više od polovine potrošnje energije u zemlji, uprkos naporima poslednjih godina da se smanji upotreba fosilnih goriva.

Šansi je glavno središte za kineski ugalj i dom rudarske industrije sa poznato lošim bezbednosnim rezultatima. Poslednjih godina, provinciju su pogodile hiljade sličnih incidenata.

Eksplozija se dogodila u 19:30 časova po lokalnom vremenu (7:30 časova po istočnom vremenu) u petak, kada je 247 radnika bilo pod zemljom.

Najmanje 201 osoba je evakuisana do 6:00 časova po lokalnom vremenu u subotu, prema Sinhui.

Uzrok eksplozije je pod istragom, saopštila je Sinhua.

Kineski lider Si Đinping je ranije pozvao na „sveobuhvatno spasavanje“ nestalih, objavila je u subotu Sinhua, dodajući da je takođe „pozvao na temeljnu istragu o uzroku nestanka, uz sprovođenje odgovornosti u skladu sa zakonom“.

