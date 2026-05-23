Jedna osoba je poginula, dok je najmanje 36 ljudi povređeno nakon požara i dve snažne eksplozije koje su pogodile brodogradilište u Njujorku.

Prema informacijama američkih vlasti, među povređenima su uglavnom vatrogasci i pripadnici hitnih službi koji su pokušavali da stave vatru pod kontrolu.

Situacija je postala dramatična nakon druge eksplozije koja je odjeknula dok su se vatrogasci već nalazili unutar objekta.

Vatrogasac i vatrogasni inspektor teško su povređeni usled snažnog udarnog talasa koji ih je bukvalno odbacio kroz objekat.

Glavni medicinski zvaničnik vatrogasne službe Dejvid Prezant izjavio je da je vatrogasni inspektor u kritičnom, ali stabilnom stanju.

- Ima prelom lobanje i manje krvarenje u mozgu - rekao je Prezant.

Požar koji je izbio tokom noći na kraju je stavljen pod kontrolu, ali je više od 200 vatrogasaca i dalje raspoređeno na terenu zbog opasnosti od novih detonacija.

Na mestu nesreće vladao je potpuni haos, dok su gust dim i plamen satima kuljali iz kompleksa.

Područje u kojem su se dogodile eksplozije obuhvata više različitih objekata i kompanija, uključujući firmu za prženje kafe i skladišne prostore.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je brodogradilište nekada pripadalo čuvenoj kompaniji Bethlehem Steel, poznatoj po izgradnji brodova za američku mornaricu tokom Drugog svetskog rata.

Uzrok eksplozija za sada nije zvanično saopšten, a istraga je u toku.

Prema pisanju američkih medija, vlasti ne isključuju mogućnost da je došlo do lančane reakcije unutar industrijskog kompleksa.